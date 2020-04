Coronavirus New York, quasi 3 mila morti e oltre 100mila casi 

Nello stato di New York sono 102.863 i casi confermati di Covid19, 10.482 in più di ieri, mentre il numero dei decessi è salito a 2.935, con un incremento di 562 in 24 ore. Lo ha detto il governatore Andrew Cuomo nella sua conferenza stampa quotidiana, precisando che sono 14.810 i pazienti ricoverati.

"La curva continua a salire, abbiamo oltre 10mila nuovi casi. Abbiamo oltre 14mila persone ricoverate, circa 3700 in terapia intensiva", ha spiegato Cuomo. "C'è un incremento a New York City e a Long Island e questo preoccupa, perché Long Island non ha strutture ospedaliere come New York". "Per me -aggiunge- è incredibile che dobbiamo acquistare materiali dalla Cina invece di produrli qui".