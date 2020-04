Coronavirus, oltre 3mila positivi nel Lazio: 193 in terapia intensiva 

Sono 3.106 gli attuali casi positivi a Covid-19 nella Regione Lazio. Di cui 1677 sono in isolamento domiciliare, 1236 sono ricoverati non in terapia intensiva, 193 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 212 i pazienti deceduti e 439 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 3757 casi. Lo comunica l'assessorato alla Sanità del Lazio sui social a proposito dell'emergenza coronavirus.

D'Amato: "A Roma e nel Lazio frenata di casi"

Spallanzani: "Continua trend aumento dimissioni e calo ricoveri"