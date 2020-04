Coronavirus, Crimi: "Credito fino a 25mila euro per pmi"  

''E' stata una lunga domenica e anche una lunga notte'' di lavoro per mettere a punto i nuovi provvedimenti economici a favore di imprese e famiglie di fronte all'emergenza Covid-19. ''Sicuramente su una cosa siamo fermi: cioè deve essere consentito alle pmi una piccola erogazione di credito. Abbiamo pensato fino all'importo di 25mila euro, totalmente garantita dallo Stato e che non preveda alcun tipo di valutazione da parte della banca. Questo significa erogazione diretta a richiesta senza valutazione se non quella della necessità di avere liquidità''. Lo ha assicurato il senatore Vito Crimi, leader politico M5S, ai microfoni di Rtl.105.