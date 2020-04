Coronavirus, Inps: per 'Cura Italia' quasi 3,5 milioni di domande  

Approvato il decreto con le misure per la scuola

Milano, 6 apr. (askanews) - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con il "pacchetto scuola", presentato dalla ministra Lucia Azzolina, con le misure per la conclusione dell'anno scolastico nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Il decreto stabilisce le modalità di chiusura a seconda del ritorno o meno in classe per il 18 maggio, una data fissata come deadline per la riapertura ...