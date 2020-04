Coronavirus, Azzolina: "Non si parli di 6 politico"   

"Voglio ringraziare la comunità scolastica per la capacità di reazione in questo difficile momento, che ha permesso di chiude l'anno scolastico e di traghettarci nel prossimo". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, illustrando al termine del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti previsti nel decreto scuola. "Abbiamo pensato a due possibili opzioni che permetteranno di fare gli esami secondo i reali apprendimenti ottenuti anche grazie alla didattica a distanza. Abbiamo messo in sicurezza l'anno scolastico - ha detto Azzolina - ma non si parli assolutamente di 6 politico. Sono categorie vetuste, la valutazione guarda alla crescita e alla maturazione dello studente che abbiamo messo al centro. Se ci saranno apprendimenti da recuperare verranno recuperati a settembre".