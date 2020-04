Coronavirus, in Africa superati i 10 mila casi 

L'Africa supera la soglia dei 10.000 casi di coronavirus. I dati aggiornati del Centro di controllo delle malattie dell'Unione Africana (Cdc Africa) parlano di 487 decessi e 10.075 contagi in 52 Stati dell'Unione Africana. Le persone dichiarate guarite sono 913, cento in più rispetto a ieri.

L'Algeria, con 173 decessi, resta il primo Paese per numero di vittime. Qui i casi registrati sono 1.423. Il Sudafrica con 1.686 casi è il primo Paese africano per numero di casi. Le vittime sono 12. Continuano ad aumentare i casi anche in Egitto (1.322 e 85 morti) e Marocco (1.120 e 80 decessi). Ci sono poi altri 28 Paesi del continente in cui si registrano vittime: Tunisia (22), Repubblica democratica del Congo (18), Burkina Faso (18), Niger (10), Camerun (9), Mauritius (7), Kenya (6), Congo (5), Ghana (5), Nigeria (5), Mali (5), Togo (3), Liberia (3), Costa d'Avorio (3), Etiopia (2), Angola (2), Sudan (2), Senegal (2), Benin (1), Gabon (1), Libia (1), Botswana (1), Gambia (1), Zimbabwe (1), Zambia (1), Capo Verde (1), Tanzania (1) e Mauritania (1).