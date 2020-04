Coronavirus, negli Usa 11mila morti  

La premier di Nuova Zelanda ai bimbi: "Coniglio pasquale e fatina denti sono lavoratori essenziali"

(Agenzia Vista) Nuova Zelanda, 07 aprile 2020 La premier di Nuova Zelanda ai bimbi: "Coniglio pasquale e fatina denti sono lavoratori essenziali" La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern: "Siamo contenti di sapere che noi consideriamo la fatina dei denti e il coniglietto pasquale come lavoratori essenziali. Come potete immaginare, in questo periodo potrebbero essere particolarmente impegnati ...