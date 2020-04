Coronavirus, record di decessi negli Usa: oltre 1.900 in un giorno 

Spazio, le immagini spettacolari della Superluna di aprile 2020

Milano, 8 apr. (askanews) - La coincidenza tra Luna piena e perigeo (il punto più vicino alla Terra dell'orbita lunare) hanno dato luogo nella serata del 7 aprile 2020 al cosiddetto fenomeno della "Superluna" rosa, il più spettacolare previsto per il 2020. Battezzata 'pink moon' non per il colore ma perchè così veniva chiamata dai nativi americani, che avevano nomi diversi per ogni mese. Il ...