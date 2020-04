Coronavirus, in Germania 1.861 decessi 

La pandemia da Coronavirus ha causato il contagio di 103.228 persone in Germania, dove si sono registrati 1861 decessi legati alla malattia. Questi i dati aggiornati ad oggi per il paese dal Robert Koch Institut per le malattie infettive. Il dato segna un aumento di 4003 casi di contagio e 254 decessi in una giornata, secondo la stessa fonte.