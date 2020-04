Coronavirus, aumento contagi in Russia: oltre 1700 in 24 ore 

Sono 1.786 i nuovi casi di coronavirus registrati in Russia nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito l'agenzia di stampa 'Sputnik', citando i dati diffusi dal Centro di risposta della Russia al coronavirus che indicano un aumento del ritmo dei contagi per il quinto giorno consecutivo. Ieri l'incremento rispetto al giorno precedente era stato di 1.459. Complessivamente i casi confermati in Russia sono 11.917. Per quanto riguarda le vittime, 'Sputnik' parla di 18 nuovi morti che portano a 92 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza Covid-19.