Coronavirus, 165 positivi allo Spallanzani 

(Agenzia Vista) Milano, 11 aprile 2020 Pasqua blindata per i lombardi con controlli serrati delle forze dell'ordine, il servizio Sarà una Pasqua blindata per i lombardi a causa dell'emergenza Coronavirus. I controlli da parte delle forze dell'ordine si fanno più serrati in vista delle festività Courtesy Telelombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev