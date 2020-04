Coronavirus Veneto, calano ricoveri e aumentano i guariti 

In Veneto i casi positivi di coronavius sono saliti oggi a 13768, 309 in più rispetto a ieri, mentre salgono anche i negativizzati, arrivati a 2188, calano a 18111 le persone in isolamento, così come i pazienti ricoverati negli ospedali scesi a 1465, 13 in meno rispetto a ieri sera, in leggero aumento quelli in terapia intensiva saliti a 251, 3 in più, 831 i deceduti in totale dal 21 febbraio, 739 in ospedale, 7 in più rispetto a ieri sera, saliti a 1612 i pazienti guariti e dimessi.