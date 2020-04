Lombardia non riapre le librerie: "Libri solo nei supermercati" 

Emergenza Covid-19

Arezzo, Coronavirus: la Pasqua in trincea all'ospedale San Donato. Il video che emoziona

Pasqua in trincea all'ospedale San Donato di Arezzo. Uno dei luoghi dove si combatte la guerra sanitaria contro il Coronavirus. Per difendere le persone aggredite dal Covid-19 che sa essere spietato in certe situazioni. Uomini e donne in prima linea, con mascherine e tute, per proteggere se stessi e combattere la battaglia quotidiana. Un video realizzato con le immagini scattate nell'ospedale e ...