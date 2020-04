Lopalco: "Buon esito da utilizzo plasma su pazienti gravi" 

"Io osservo i nuovi casi al giorno, quell'aspetto è importante. Già abbiamo delle province intere che notificano 3-4-5 casi quotidiani. Se tutte le province pugliesi si allineassero, noi avremmo in tutto 20-30 casi al giorno. In quel momento potremo cominciare a dire che la situazione è sotto controllo". Lo dice all'Adnkronos Pierluigi Lopalco, docente ordinario di Igiene all'Università di Pisa e responsabile delle emergenze epidemiologiche per la Regione Puglia, a proposito della diffusione del Covid-19 nella regione e dell'evoluzione attesa, cioè del momento in cui si potrà dire che la curva dei contagi sta realmente scendendo.

Attualmente in Puglia per una quantità quotidiana di test con tampone che si sta attestando stabilmente sopra i 1500, si riscontra una media di 100 casi di nuove positività al giorno. A proposito delle cure, in Puglia come in altre regioni si stanno sperimentando alcuni farmaci ma ieri è arrivato anche l'ok del Comitato etico all'inizio della sperimentazione dell’utilizzo del plasma con gli anticorpi dei guariti. Un utilizzo indicato "per il malato grave e laddove c'è una infezione forte che può essere bloccata dagli anticorpi", spiega Lopalco. "Con quel tipo di terapia si può avere un buon esito. Ovviamente è una cura per i pazienti che sono già in ospedale, non si può fare a casa".