Coronavirus, oltre 10mila contagi a Mosca 

La Russia ha registrato 2816 contagi nelle ultime 24 ore, il numero più alto di infezioni in un giorno solo dall'inizio dell'epidemia di coronavirus. Il totale dei casi sale a 15.770, con 130 decessi, 24 dei quali nelle ultime 24 ore. Il maggior numero dei contagi, oltre 10mila, e dei decessi, 72, si registrano a Mosca. Oltre ai casi confermati, in Russia vi sono al momento 146mila persone sotto osservazione in attesa del test.