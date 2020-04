Coronavirus, in Spagna altre 619 vittime ma cala numero nuovi contagi 

In Spagna ci sono stati 619 decessi per il Covid-19 nelle ultime 24 ore, oltre 100 in più rispetto ai 510 di ieri, che era stato il numero più basso degli ultimi 19 giorni durante i quali si sono registrati anche oltre 900 decessi al giorno. I dati del ministero della Sanità registrano però un calo nel numero dei nuovi contagi, 4167, rispetto a quelli di ieri che erano 4830, che indicano come il Paese potrebbe essere sulla via della ripresa. Le nuove infezioni sono cresciute del 2,6%, portando il numero totale dei casi a 166mila. Mentre i decessi sono quasi 17mila.