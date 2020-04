Coronavirus, coalizione Oms per vaccino 

Mentre arrivano notizie positive dall'alleanza Italia-Gb per un vaccino anti-Covid-19, sotto il coordinamento dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) un gruppo di esperti con diversi background sta lavorando e condividendo dati proprio per lo sviluppo rapido di vaccini contro Covid-19. Un folto team internazionale, con esperti di tutto il mondo, fra i quali anche Luigi Aurisicchio dell'italiana Takis Biotech e Tal Zaks, dell'americana Moderna, due società che stanno testando candidati vaccini contro il coronavirus.

Il gruppo invita tutti a seguire le raccomandazioni dell'Oms per prevenire la trasmissione del virus Covid-19 e proteggere la salute delle persone, assicurando il massimo impegno per risultati "rapidi". "Siamo scienziati, medici, finanziatori e produttori che si sono uniti in una collaborazione internazionale, coordinata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), per contribuire ad accelerare la disponibilità di un vaccino contro Covid-19. Se un vaccino per l'uso generale richiede tempo per lo sviluppo, può in definitiva essere determinante nel controllo di questa pandemia mondiale. Nel frattempo, plaudiamo all'attuazione delle misure di intervento che riducono la diffusione del virus e proteggono le persone, comprese le popolazioni vulnerabili. E ci impegniamo a utilizzare il tempo guadagnato dall'adozione diffusa di queste misure per sviluppare un vaccino il più rapidamente possibile", affermano i componenti della coalizione Oms.

"Continueremo gli sforzi per rafforzare la collaborazione, la cooperazione e la condivisione senza precedenti di dati in tutto il mondo, già in corso. Riteniamo che questi sforzi - concludono gli esperti - aiuteranno a ridurre le inefficienze e la duplicazione degli sforzi. E lavoreremo tenacemente per aumentare la probabilità che uno o più vaccini sicuri ed efficaci saranno presto resi disponibili".