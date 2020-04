Coronavirus, 115 i medici morti in Italia 

Sono 115 i medici morti per Covid-19 in Italia. Si allunga ancora il triste bilancio pubblicato dalla Federazione degli Ordini dei medici. Le ultime 3 vittime aggiunte all'elenco sono Luigi Ciriotti, medico di medicina generale in pensione, non in servizio, e deceduto il 26 marzo; Sebastiano Carbè, medico pensionato non in servizio, ex dirigente medico pronto soccorso, scomparso il 6 aprile; Maurizio Bertaccini, medico di medicina generale.