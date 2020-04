L'aereo cargo più grande del mondo da Kiev alla Cina per caricare aiuti

(Agenzia Vista) Kiev, 14 aprile 2020 L'aereo cargo più grande del mondo da Kiev alla Cina per caricare aiuti L’Antonov 225 è il più grande velivolo da trasporto in servizio esistente, usato nell'emergenza coronavirus per il trasporto di aiuti sanitari. Fonte Antonov Company Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev