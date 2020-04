Zaia: "Verso fase finale emergenza ai primi di maggio" 

Riaprono le scuole in Danimarca, è il primo paese in Europa

Copenaghen, 15 apr. (askanews) - Riaprono le scuole in Danimarca dopo un mese di chiusura per l'emergenza coronavirus. È il primo paese a riaprire nidi, materne e scuole primarie in Europa. Nonostante ciò, le lezioni riprenderanno in circa metà delle città della Danimarca e per il 35% circa delle scuole di Copenaghen, mentre altri istituti hanno chiesto più tempo per adeguare i protocolli ...