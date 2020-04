Oms, dg replica a Trump: "Salvare vite nostra unica preoccupazione" 

Appendino: “In Piemonte indossare mascherina è raccomandato ma non obbligatorio”

(Agenzia Vista) Torino, 15 aprile 2020 Appendino: “In Piemonte indossare mascherina è raccomandato ma non obbligatorio” “Finche la Regione non sarà in grado di fornirle, in Piemonte indossare mascherina è raccomandato ma non obbligatorio.” Ha detto la Sindaca Di Torino Chiara Appendino in un video messaggio postato sul suo account Facebook Fonte: Chiara Appendino Facebook Fonte: Agenzia Vista / ...