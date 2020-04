Coronavirus, allo Spallanzani 301 pazienti dimessi 

Coronavirus, Macron: senza fondo comune l'Ue rischia il collasso

Roma, 17 apr. (askanews) - L'Europa deve dare l'aiuto necessario ai paesi più colpiti dall'emergenza coronavirus. Lo ha sostenuto con forza il presidente francese, Emmanuel Macron in un'intervista al Financial Times in cui ha avvertito che in caso contrario ci sarà la vittoria dei populisti. Macron ha rilanciato il pressing su Germania e Olanda per creare un fondo europeo di rinascita delle ...