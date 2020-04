Coronavirus, Spagna: 410 morti in 24 ore, mai così pochi da 22 marzo 

Giro in barca per una Venezia deserta

(Agenzia Vista) Venezia, 19 aprile 2020 Giro in barca per una Venezia deserta Viaggio nel cuore di una Venezia insolita. Da San Marco all'Ospedale civile, dove sono tanti gli operatori sanitari in prima linea in questi giorni di emergenza coronavirus / fonte Facebook Comune di Venezia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev