Zaia: "Non mettiamo a rischio la salute per il dio denaro" 

"Non siamo degli irresponsabili ma diciamo che l'apertura più che una 'fase 2' è la fase di convivenza con il virus che è esattamente quello che hanno fatto tutte le comunità che ci sono passate prima di noi". Così il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nel corso del consueto punto stampa. "Qualcuno dice che si potrebbe attendere ancora un po' per la riapertura - ha tenuto a sottolineare - ma non è che se attendiamo una settimana, due o tre, o più il virus se ne va. Questa è la fase di convivenza con tutti i rischi che ha una fase di convivenza. In sintesi si potrebbe dire: continuiamo a tenere la guardia alta, e lo slogan potrebbe essere 'attenti che la morte è dietro l'angolo' , per questo bisognerà continuare a rispettare le regole, e prima di tutto l'uso della mascherina".

"Che non passi l'idea - aggiunge il governatore - che mettiamo a rischio la salute per il 'dio denaro', se la comunità scientifica dice che non si può aprire non si apre, poi ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Una forma di equilibrio però dobbiamo trovarla. Ma dico anche: se è vero che la deadline è il 21 maggio secondo l’Oms allora perché qui in Veneto almeno il 40% delle aziende sono state aperte? Se è lockdown allora non si capisce perché è stata autorizzata l'apertura".

IL BOLLETTINO - In Veneto sono 16.127, 192 in più rispetto a ieri, i casi positivi al Coronavirus. Sono invece 10.061 i casi attualmente positivi, 149 in meno rispetto a ieri. Il totale dei deceduti dal 21 febbraio è di 1.112, di cui 939 in ospedale (+21 su ieri); i negativizzati sono 4.954, le persone in isolamento in isolamento sono 11.658. Aumentano (+9) i ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali, ora arrivate a 1.273, mentre continua la discesa nelle terapie intensive, con 180 pazienti (-4); i negativizzati ancora ricoverati sono 328, i dimessi sono saliti 2.117.