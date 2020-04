Arcuri: "Virus ancora tra noi, evitare decisioni frettolose" 

"Il virus è ancora tra noi. E' un po' più contenuto, un po' meno forte, ma non è sconfitto né allontanato. Dobbiamo spendere una parola per sottolineare anche noi, come il presidente del Consiglio e i ministri, che non bisogna prendere nessuna decisione frettolosa, bisogna essere ancor più consapevoli e responsabili". Sono le parole del commissario straordinario Domenico Arcuri.