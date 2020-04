Coronavirus, 141 vittime fra i medici 

Sale a 141 il bilancio dei medici morti per coronavirus in Italia. Dopo la segnalazione, ieri sera, del decesso di Oscar Ros, specialista in igiene e medicina preventiva, oggi l'elenco caduti della Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) si allunga di un nuovo nome: Silvio Marsili, pediatra in pensione.