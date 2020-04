Il Cdm si allontana ancora, verso rinvio a venerdì 

Si allontana ancora il Cdm sullo scostamento di bilancio e il Def. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, la riunione del Consiglio dei ministri non si terrà domani, come da attese. E visto l'appuntamento del Consiglio europeo giovedì, a questo punto è probabile che il Cdm venga fissato direttamente venerdì. Il rinvio è dovuto sostanzialmente a questioni tecniche, non ultimo il dl Cura Italia che approderà in Aula domani, impegnando il Mef in una serie di riunioni nella giornata di oggi. E' escluso dunque, riferiscono le stesse fonti, si riesca a chiudere scostamento di bilancio e Def entro domani.