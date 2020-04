Coronavirus, bollettino Spallanzani: 325 dimessi 

Coronavirus, le Rsa lombarde nel mirino della magistratura

Milano, 21 apr. (askanews) - Le Rsa lombarde sono da più di una settimana nel mirino della magistratura che ha aperto numerose indagini dopo il boom di decessi per Coronavirus registrato nelle strutture per anziani. Proseguono le audizioni dei testimoni, personale delle strutture e parenti dei pazienti. In videoconferenza gli infermieri raccontano di intimidazioni agli operatori: "Ci minacciavano ...