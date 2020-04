Coronavirus, in Svezia 185 morti in 24 ore: mai così tanti 

La Svezia ha registrato il suo record di vittime di coronavirus in un giorno: 185 decessi che portano a 1.765 il totale dei morti nel Paese scandinavo dall'inizio dell'emergenza. Come evidenzia il sito del 'Guardian', da ieri in Svezia si contano anche 545 nuovi casi che fanno balzare a 15.322 il totale dei contagi. A differenza della maggior parte dei paesi colpiti, tra cui quelli vicini, la Svezia non ha imposto la chiusura dei locali pubblici e delle scuole.