Conte a minivertice a 5 con Germania e Olanda, si cerca l'intesa 

"Non voglio cambiare pianeta", docutrip in bici per Jovanotti

Milano, 22 apr. (askanews) - Un viaggio avventuroso, un format inededito pieno di natura e musica, Jovanotti sorprende ancora una volta il suo pubblico e con una pedalata di 4000 km arriva in esclusiva su RaiPlay. S'intitola "Non voglio cambiare pianeta" il docutrip musical-avventuroso in sedici puntate di Lorenzo Cherubini, online dal 24 aprile sulla piattaforma digitale della Rai. Un viaggio ...