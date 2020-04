Coronavirus, in Cina 10 nuovi casi 

In Cina sei nuovi casi 'importati' di coronavirus, per un totale di 1.616, e quattro di trasmissione locale, tre dei quali nella provincia nordorientale di Heilongjiang e uno in quella meridionale di Guangdong. Sono i dati confermati dalla Commissione sanitaria nazionale, che per il quarto giorno consecutivo non segnala decessi a causa della pandemia. Nel gigante asiatico il bilancio resta di 4.632 morti, mentre il numero dei casi sale a 82.798 e le persone dichiarate guarite sono 77.207. Le autorità sanitarie danno inoltre notizia di 984 soggetti asintomatici sotto sorveglianza sanitaria.

Oltre ai tre casi di trasmissione locale di coronavirus, la provincia di Heilongjiang registra anche un nuovo caso 'importato': stando alle autorità, si tratta ancora una volta di un cinese entrato nella Repubblica Popolare dalla vicina Russia. In questa provincia, secondo i dati ufficiali, sono 540 i casi di trasmissione locale, 385 quelli 'importati' e 26 i soggetti asintomatici. La provincia di Hubei, la prima a fare i conti con l'emergenza, non segnala invece nuovi casi né altri decessi. Qui sono stati confermati sinora 68.128 casi di Covid-19, 50.333 dei quali a Wuhan.