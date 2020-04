Coronavirus, in Germania 150mila contagiati 

Coronavirus, dispositivi d'accesso vascolare nei pazienti Covid

Milano, 23 apr. (askanews) - La pandemia di Covid-19 sta mettendo a dura prova i sistemi e gli operatori sanitari di tutti i Paesi del mondo, anche per trovare le soluzioni migliori per somministrare in maniera efficace e sicura ai pazienti in terapia intensiva e sub intensiva le terapie e i nutrimenti necessari. Una di queste è l'utilizzo di dispositivi di accesso venoso, il cosiddetto Picc, un ...