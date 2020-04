Coronavirus, in Brasile oltre 400 morti in 24 ore: record di decessi 

Continuano le sanificazoni per le strade di Venezia

(Agenzia Vista) Venezia, 24 aprile 2020 Continuano le sanificazoni per le strade di Venezia Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro postando un video delle operazioni di sanificazione della città: "Non smetterò mai di ringraziare i dipendenti di Veritas per il lavoro di pulizia e sanificazione che svolgono, ogni giorno, in tutte le zone della Città". / fonte FB Luigi Brugnaro Fonte: Agenzia Vista / ...