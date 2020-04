Conte all'Oms: "Potete contare sull'Italia, insieme ce la faremo" 

"Il governo italiano non sta risparmiando alcuno sforzo per proteggere la popolazione e far ripartire gradualmente il motore economico e sociale" del Paese. E' quanto ha assicurato il premier Giuseppe Conte, parlando in collegamento con l'Oms al lancio della piattaforma di collaborazione globale sul vaccino ed altri trattamenti Covid-19. "Potete essere sicuri - ha scandito - che l'Italia manterrà la sua tradizione di solidarietà globale".

"Noi saremo al fianco dei nostri partner in questo sforzo comune. Potete contare sull'Italia, insieme ce la faremo" ha detto Conte. "Come tutti sapete - ha ricordato il premier - l'Italia è stata sin dall'inizio in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Abbiamo imparato sulla nostra pelle molte lezioni: prima di tutto che il virus non ha confini".

Il premier ha ripetuto che "trovare e distribuire un vaccino è l'unico modo per vincere la battaglia" contro il coronavirus. "E' per questo che abbiamo immediatamente promosso la cooperazione internazionale - ha rivendicato Conte - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha fatto attivamente campagna per un'Alleanza internazionale per il vaccino nei fora internazionali. Siamo grati all'Oms ed altri partner per aver portato avanti il nostro appello".

"Siamo orgogliosi di far parte di questa Alleanza globale", ha continuato il premier, che ha poi voluto "dedicare il lancio" di questa iniziativa "a coloro che hanno perso la vita nella lotta al Covid-19 e a quanti stanno ancora combattendo. Un pensiero speciale va ai nostri veri eroi: medici, infermieri e operatori sanitari, il loro sacrificio non sarà vano".