Coronavirus, quasi 26mila morti in Italia 

Quasi 26mila morti in Italia per coronavirus. I decessi, secondo i dati della Protezione Civile, sono 25969. Rispetto a ieri sono state registrate altre 420 vittime. I casi attualmente positivi sono 106527, vale a dire 321 in meno di ieri. I guariti in totale sono 60498, con un incremento di 2922 unità nelle ultime 24 ore. Scende il numero dei pazienti ricoverati: ora sono 22068, con un calo di 803. Diminuiscono anche quelli in terapia intensiva, sono 2173 (-94). In isolamento domiciliare 82286 persone.

I dati dell'emergenza in Italia