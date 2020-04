Coronavirus, in Spagna aumentano i decessi 

Social

Diletta Leotta, mini bikini nella piscina impensabile della terrazza: mostra le curve e prende un gavettone

Diletta Leotta da togliere il fiato. In questi giorni di isolamento in casa la conduttrice di Dazn mostra il suo ultimo acquisto per rilassarsi nell'abitazione insieme al fidanzato. Per approfondire leggi anche: Diletta Leotta, sexy relax Si tratta, sorpresa, di una minipiscina, dove potersi stendere appena. E lei lo fa entrando in acqua in questo 25 aprile 2020 di lockdown complice una bella ...