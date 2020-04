Coronavirus, in Olanda oltre 4.400 morti ma si teme siano molti di più 

Gli ultimi dati registrano altri 120 morti per coronavirus in Olanda, per un totale di 4.409 decessi. Ma il dato potrebbe essere più alto di quello fornito dall'Istituto di sanità pubblica Rivm. L'associazione dei medici di famiglia, riportano i media olandesi, denuncia altri 764 decessi per sospetto Covid-19, aggiungendo di aver curato più di 1800 persone con sintomi sospetti che non sono state sottoposte a test.

L'ufficio nazionale di statistica olandese ha riferito ieri che nella settimana fra il 13 e il 19 aprile sono morte 4300 persone, ovvero 1400 più della media in questo periodo dell'anno. In questa stessa settimana vi sono state 794 morti confermate per coronavirus.

Per quanto riguarda i contagiati, i dati ufficiali del Rivm parlano di 655 nuovi casi positivi per un totale di 37.190. Intanto il primo ministro Mark Rutte ha sottolineato che, anche se i ricoveri sono in calo, non bisogna ancora abbassare la guardia. Per questo ha esortato i cittadini a rimanere il più possibile in casa durante il lungo weekend, che si estende fino al lunedì, giorno del compleanno del re.