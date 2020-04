Trump ritwitta post sul corretto uso dei disinfettanti 

Dopo aver creato sconcerto per le sue parole sulla possibilità di provare iniezioni di disinfettante contro il coronavirus, il presidente americano Donald Trump ha ritwittato un messaggio delle autorità sanitarie che esorta ad usare correttamente detergenti e disinfettanti.

"Detergenti per la casa e disinfettanti possono creare problemi alla salute se non usati in modo corretto. Seguite le istruzioni sull'etichetta del prodotto per assicurare un uso sicuro ed efficace", dice il messaggio del Cdc, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, che rimanda al suo sito per istruzioni più dettagliate. Il tweet, che Trump oggi ha ritwittato, era stato scritto dopo le parole del presidente.