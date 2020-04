La presidente Anpi: "Da Milano a Palermo vena forte di antifascismo" 

"Sono molto contenta, giornata impegnativa con molte soddisfazioni". Così la presidente dell'Anpi, Carla Nespolo, commenta con l'AdnKronos, la giornata del 25 aprile. "Abbiamo potuto vedere che in tutte le parti di Italia, da nord a sud, una bella risposta popolare"."Una esperienza - sottolinea, riferendosi al divieto di scendere in piazza - che facciamo tutti per la prima volta, ma siamo riusciti lo stesso a far arrivare la voce e l'impegno civile e morale del 25 aprile".

"Si è sentito scorrere per tutto il paese, da Milano dove canta il sindaco dal balcone, a Palermo, dove sventola la bandiera siciliana, quella europea e quella dell'Anpi, nel balcone del comune, una vena forte di antifascismo, popolare, nelle corde del nostro popolo".