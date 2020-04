Coronavirus, in Germania più di 154mila contagi e 5600 morti 

In Germania sono stati registrati 154.102 casi confermati di Covid-19 e 5.622 decessi. E' quanto riferisce un conteggio aggiornato dell'agenzia stampa Dpa, sulla base dei dati forniti dai 16 land tedeschi. Il dato di ieri era di 151.700 contagi e 5.407 decessi. Come in altri Paesi si ritiene tuttavia che il numero dei contagiati e dei morti sia in realtà più alto.

L'Istituto Robert Koch (RKI), che monitora le malattie contagiose in Germania, ha reso noto che sono guarite 109.800 persone. Il tasso di contagio, secondo i dati di ieri, è dello 0,9.

L'epidemia è particolarmente grave in Baviera, dove si registrano 40.951 casi confermati e 1.584 morti. Seguono il Nord Reno Westfalia con 31.460 contagi e 1.084 morti, e il Baden-Wuerttemberg, con 30.369 tamponi positivi e 1.203 decessi.