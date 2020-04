Coronavirus, Abbott si aggiudica gara per test sierologici 

E' la Abbott l'azienda che si è aggiudicata la gara per la fornitura di ''kit, reagenti e consumabili per l'effettuazione di 150mila test sierologici finalizzati a un'indagine campione sulla diffusione del virus Sars CoV2''. E' quanto si legge sul decreto firmato dal commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri. Il bando era stato indetto il 17 aprile scorso ''in procedura semplificata e di massima urgenza''.