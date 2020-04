Coronavirus, in Africa contagi in aumento e quasi 1.400 morti 

Quasi 1.400 morti e oltre 30mila casi: sono i numeri del coronavirus in Africa, secondo quanto riferito dai Centri di controllo delle malattie dell'Unione Africana, che segnalando un aumento del 40% nel numero dei contagi rispetto alla settimana scorsa. Per la precisione si contano 1.374 vittime e 30.329 casi, con Sudafrica, Egitto, Algeria e Marruecos fra i Paesi più colpiti.

In Sudafrica si registrano 4.361 casi e 86 vittime, in Egitto 4.319 contagi e 307 morti, l'Algeria è il Paese con il maggior numero di decessi - 419 - mentre in Marocco si contano 3.897 casi e 159 morti.