Coronavirus, in Spagna calano decessi 

Calano i decessi da coronavirus in Spagna. Secondo il bollettino delle autorità sanitarie, i morti nelle ultime 24 ore sono stati 288, il numero più basso da un mese a questa parte. Nel complesso, i decessi registrati sono 23.190, per un totale di 207.634 casi. Continua a salire il numero dei guariti, con 3.024 persone dimesse, per un totale di 98.732.