Coronavirus, Germania: oltre 5.600 morti e 154mila contagi 

La Germania ha registrato almeno 154.163 casi di infezione da coronavirus e 5.644 morti, secondo un conteggio effettuato dall'agenzia dpa, aggiornato a questa mattina. Nelle precedenti 24 ore erano stati registrati oltre 152.400 casi e 5.461 decessi. I tempi in cui vengono rilasciate nuove cifre quotidiane differiscono da stato a stato.

Il Robert Koch Institute di Berlino (Rki), la massima autorità epidemiologica in Germania, ha stimato che ad oggi circa 112.000 persone sono già guarite dall'infezione, 2.200 in più rispetto a ieri.

Secondo i dati dell'Rki aggiornati a sabato, il tasso di contagio si è mantenuto a 0,9. Ciò significa che, in media, quasi ogni persona infetta infetta un'altra persona e che il numero di nuovi pazienti diminuisce leggermente.

Un numero particolarmente elevato di infezioni è stato segnalato dagli Stati bavaresi, con 40.951 casi confermati e almeno 1.584 decessi, Renania settentrionale-Vestfalia, con 31.460 casi e almeno 1.084 decessi, nonché il Baden-Württemberg, con 30.739 casi confermati e meno 1.237 morti. In relazione al numero di infezioni per 100.000 abitanti, la Baviera presenta il valore più alto, con 313.2 infezioni. La media per tutta la Germania era di 185,4. Tuttavia, va notato che il numero di test effettuati per 100.000 abitanti varia tra i Länder tedeschi.