Fase 2, verso riapertura negozi il 18 maggio 

Possibile riapertura del commercio dal 18 maggio. Questa la data attorno a cui si sta ragionando nelle riunioni in corso a palazzo Chigi sulla fase 2.

Potrebbero dover aspettare fino a giugno parrucchieri ed estetisti, categorie ad alto rischio, per riaprire i battenti. "Non prima di giugno" è la linea su cui si sta ragionando, a quanto si apprende, nelle riunioni in corso a palazzo Chigi.