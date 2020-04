Fase 2, sì agli incontri fra familiari 

Ok alla mobilità individuale ma solo tra familiari. Sarebbe questo l'orientamento emerso nelle riunioni in corso a Palazzo Chigi sulla Fase 2. Spostamenti solo nel comune (da vedere se con o senza autocertificazione), fuori dal comune solo con autocertificazione, no invece fuori Regione, a quanto viene riferito.

