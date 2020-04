Coronavirus, a New York dati in calo: "Ma ancora non va bene" 

Nello Stato di New York sono stati registrati nelle ultime 24 ore 367 nuovi decessi da coronavirus, in calo rispetto al precedente dato di 437 morti. Lo ha riferito il governatore Andrew Cuomo, nell'illustrare l'ultimo bollettino sanitario. "Il tasso generale di ricoveri è in calo, il numero delle intubazioni è in calo, anche il numero di casi è in calo", ma "ancora non va bene", ha detto Cuomo, definendo comunque "orribile" il dato sui decessi. "Ora siamo al punto in cui eravamo il 31 marzo, prima che iniziasse questa drammatica crescita nel numero dei casi", ha detto ancora il governatore.