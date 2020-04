Milano, sedili vietati e bollini: in metro la nuova segnaletica 

Arriva sui mezzi Atm di Milano la futura segnaletica anticovid, destinata ad accompagnare gli utenti del trasporto pubblico per un po'. Sulle metro, sugli autobus e sui tram ci saranno adesivi per indicare i "sedili vietati" e cerchi rossi a terra per distanziare le persone e evitare eventuali contagi. La nuova segnaletica sarà presente anche alle fermate e sulle scale che portano in metro per ricordare ai milanesi in attesa degli autobus come comportarsi, con tanto di disegni dedicati alle principali regole: "usa sempre la mascherina", "mantieni la distanza a bordo".