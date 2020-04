Conte: "Via Iva su mascherine, prezzo equo a 50 centesimi" 

"Abbiamo già sollecitato il commissario Arcuri a calmierare i prezzi sulle mascherine, non ci saranno speculazioni su questo fronte. Ci sarà un prezzo equo e un piccolo margine guadagno. Inoltre, il nostro impegno è quello di eliminare completamente l'Iva. Il prezzo sarà attorno allo 0,50 per le mascherine chirurgiche". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.