Fase 2, via libera ai funerali: "Alla cerimonia massimo 15 congiunti" 

"Sulle cerimonie religiose c'è stata una fitta interlocuzione con il comitato scientifico, c'è stata però un'apertura per le cerimonie funebri, però con l'esclusiva partecipazione di un massimo di 15 congiunti, possibilmente all'aperto e garantendo comunque il distanziamento sociale". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, dicendosi "addolorato" per lo stop ai funerali in un periodo con tante perdite, ringraziando la Cei per la comprensione e il sostegno e spiegando che per tutte le altre cerimonie religiose "dobbiamo continuare a dialogare con il comitato tecnico scientifico, confido nelle prossime settimane di poter allargare" ulteriormente le maglie dei divieti.